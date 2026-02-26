Nota Leída 21

26/02/2026

Este jueves River despide a Marcelo Gallardo Ante Banfield

| Nacionales |

River recibe esta tarde a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. En un partido que estará plagado de emociones por la despedida de Marcelo Gallardo, el Millonario intentará darle una alegría a su gente ante un Taladro que buscará amargarle la jornada.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Luego de la derrota por 1 a 0 ante Vélez en el José Amalfitani, Marcelo Gallardo decidió ponerle punto final a su segundo ciclo en River. Con un emotivo video a través de las redes sociales del club, el Muñeco se despidió de los hinchas y anunció que este jueves dirigirá su último partido.

Fuera de los puestos de playoffs en la Zona B (marcha 10° con siete unidades) y 20° en la tabla anual, el Millonario buscará levantar cabeza ante un Taladro que aún no sumó como visitante. Además, intentará cortar la sangría en el Apertura, certamen en el que acumula tres derrotas consecutivas y cuatro sin ganar.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

El equipo

En cuanto al equipo, hasta anoche no había muchas novedades debido al convulsionado inicio de la semana. Lo que sí sabe el entrenador es que no podrá contar con los tres que salieron lesionados en el choque ante el Fortín: Juan Fernando Quintero (desgarro grado I en el bíceps femoral derecho), Kendry Páez (esguince acromioclavicular izquierdo grado 1) y Franco Armani (se resintió de la tendinitis en el tendón de Aquiles).

Pedido del Muñeco

Mientras el mundo de River se preparaba para que Marcelo Gallardo dirija su último partido en el club, el entrenador hizo una inesperada solicitud para su despedida: pidió no ser homenajeado, ni recibir una plaqueta, ni menciones especiales en la cancha.

Si bien Gallardo no quiere reconocimientos oficiales, será el propio público el que, a pesar del mal momento que vive el Millonario, se encargará de hacerle saber al entrenador el cariño que le guarda aunque los resultados no lo hayan acompañado como en su primera etapa.

El futuro de Gallardo

El equipo brasileño Vasco da Gama sueña con su contratación y ya abrió conversaciones, a la espera de saber si desea dirigir en el corto plazo o preferirá tomarse un descanso.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.

Estadio: Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora de inicio: 19.15

TV: TNT Sports Premium.

TEMAS: