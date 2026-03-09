Nota Leída 14

| Nacionales | 09/03/2026 |

Este lunes paro nacional y movilización por el día de la mujer

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales realizarán este lunes 9 de marzo una jornada federal de protestas en todo el país en el marco de la Marcha 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las actividades incluirán movilizaciones, actos y un paro de actividades con el objetivo de visibilizar los reclamos históricos del movimiento de mujeres, entre ellos la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial y la precarización laboral, además de la defensa de derechos conquistados en los últimos años.

La convocatoria principal surgió del colectivo Ni Una Menos y sumó la adhesión de centrales sindicales como la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

Entre las agrupaciones que participarán de la Marcha 8M se encuentran la organización feminista Pan y Rosas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras.

Las consignas de la Marcha 8M también se apoyan en datos recientes sobre la situación de las mujeres en el país.

Un informe del observatorio de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) indicó que Argentina registra un femicidio cada 39 horas durante los primeros meses del año.

En el plano económico, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre 27% y 29% a los de las mujeres, una diferencia que se amplía en los empleos informales y en los puestos de mayor jerarquía.

A su vez, un documento de UNICEF advirtió que 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria, lo que deja en manos de las madres la mayor parte de la manutención, educación y cuidado de niñas y niños.

COMPARTIR NOTA