14/02/2026

Este sábado llega a Belén el Museo Itinerante de Malvinas

La Sala de Exposición Permanente de Malvinas – Luján (Buenos Aires) llega a Belén con su Museo Itinerante. Este sábado 14 de febrero se llevará acabo desde las 10:00hs en Plaza Olmos y Aguilera.

Una experiencia educativa y de memoria histórica que acerca a la comunidad:

✔️ Objetos originales y réplicas de la Guerra de

Malvinas

✔️ Fotografías y documentos históricos

✔️ Testimonios y relatos de veteranos

Un espacio para mantener viva la memoria, reflexionar y fortalecer nuestra identidad.



Municipalidad Ciudad de Belén

