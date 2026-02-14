Nota Leída 30
| Locales | 14/02/2026 |

Este sábado llega a Belén el Museo Itinerante de Malvinas

La Sala de Exposición Permanente de Malvinas – Luján (Buenos Aires) llega a Belén con su Museo Itinerante. Este sábado 14 de febrero se llevará acabo desde las 10:00hs en Plaza Olmos y Aguilera.

 

Una experiencia educativa y de memoria histórica que acerca a la comunidad:
✔️ Objetos originales y réplicas de la Guerra de
Malvinas
✔️ Fotografías y documentos históricos
✔️ Testimonios y relatos de veteranos

Un espacio para mantener viva la memoria, reflexionar y fortalecer nuestra identidad.

