21/02/2026

Farmacéuticos advierten que hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alertó sobre un posible desabastecimiento de medicamentos ante el atraso en los pagos de las obras sociales y prepagas a las farmacias.

La presidenta de la entidad, Alejandra Gómez, señaló que la cadena de pagos está “completamente desfasada” y afirmó que aún no terminaron de cobrar las prestaciones realizadas en diciembre.

Gómez explicó que las farmacias no están recibiendo el dinero correspondiente por las prestaciones ya realizadas.

Y si la situación no se regulariza antes de fines de febrero, el problema podría reflejarse en los mostradores en marzo.

“El plazo es cada vez más chico”, subrayó la gremialista este sábado por la mañana en diálogo con Radio Mitre.

“Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, señaló la titular de COFA.

Ante la falta de pagos, las farmacias pueden operar con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que ofrecen plazos especiales.

Aunque, Gómez sostuvo: “Llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector“.

Por ello, la Confederación Farmacéutica Argentina propuso la conformación de una mesa de trabajo junto a los representantes de las obras sociales, prepagas y las autoridades sanitarias.

«Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación“, afirmó.

Advierten por el desabastecimiento de medicamentos: cómo impacta en PAMI

La titular de COFA, Alejandra Gómez, remarcó que a pesar de la situación crítica del sector, los más afectados son los afiliados de PAMI.

“Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de pacientes y también el rango de pacientes que más consumen medicamentos”, remarcó.

La obra social de los jubilados y pensionados, que concentra más de cinco millones de afiliados, cuenta con un cronograma de pagos muy específico desde 2018, pero, desde COFA, aseguran que “en el último año, esos plazos se fueron extendiendo”.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, concluyó.

