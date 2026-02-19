Nota Leída 51

19/02/2026

Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

El intendente de la localidad de Antofagasta de la Sierra dialogó en el programa “Mañana Central” de radio ancasti donde habló sobre la próxima edición de la Feria de la Puna 2026 que se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero.

El departamento Antofagasta de la Sierra se alista para vivir la 35° edición de la tradicional Feria de la Puna, uno de los eventos culturales y productivos más importantes del oeste catamarqueño, que se desarrollará durante el mes de febrero con una amplia agenda de actividades.

La feria, que ya cuenta con décadas de historia, se consolidó como un espacio clave para visibilizar el trabajo de artesanos, productores y emprendedores locales, además de poner en valor la identidad cultural y las tradiciones ancestrales de la región puneña.

El intendente Mario Cusipuma, aseguró: “Estamos con los preparativos finales de la feria, para nosotros el periodismo es fundamental en Antofagasta, porque de esa manera nos mostramos afuera. Me toca el tercer año de gestión, donde puedo organizar un evento en la feria de la puna, siempre remarcamos la trascendencia e importancia de este, en materia de la ganadería, artesanía y en la fase productiva de Antofagasta, la feria va a estar enfocada en eso, principalmente. Va a tener algunos condimentos extras, como por ejemplo estamos organizando un remate de camélidos, que se van a sumar a animales que se traen de Jujuy. La idea fundamental de todo esto es poder mostrar al productor de Antofagasta cómo se trabaja en otros lugares con el tema camélidos, el tema es algo tan importante para nosotros, en lo que respecta a lana y carne”.

Asimismo, el intendente mencionó que varias empresas e instituciones estarán presentes en el evento, brindando una gran oportunidad para los emprendedores. “Invitamos al Consejo Federal de Inversiones, también van a ir varias instituciones, estamos esperanzados en que en esta feria vamos a marcar lo que somos. También tenemos un convenio con la universidad, por lo que va a haber muchas disertaciones en distintas materias como ganadería, artesanía y minería”.

Por otro lado, en noviembre del año pasado se realizó la Expo Puna, la cual apuntó principalmente a que el ganadero y el productor artesanal de Antofagasta conozcan cómo se está trabajando en otros lugares, de la mano del INTA y SENASA y el colegio veterinario.

“Apuntamos a que la financiación de las empresas sea constante y que se sostenga a lo largo del tiempo”, confirmó Mario.

Por otro lado, Cusipuma mencionó al Gobierno provincial como un acompañante en el desarrollo de Antofagasta, beneficiando principalmente a la localidad y a la provincia. “Potenciar Antofagasta es potenciar la provincia. Hoy sabemos que Antofagasta es un pueblo muy importante en la fase minera, consecuentemente estamos trabajando con el Ministro de Producción y articulamos todo lo que es la acción de la fase ganadera para la feria, sin ir más lejos, esta semana estarán viajando la gente del Ministerio de Producción”.

Por último, mencionó el tema de la minería: «Cuando asumimos, entendíamos que a nivel normativo Antofagasta estaba muy pobre y muy decadente, una era la parte de la actividad minera, nosotros hemos creado un código tributario y empezaron a tener más incumbencia en lo que es el presupuesto de la relación social y empresarial, a raíz de eso entendimos que era una lucha. He sido invitado por el gobierno a viajar al exterior pero creo casualmente que tenemos que enfocarnos nosotros primero en mejorar lo nuestro y luego tomar ejemplos a seguir». /El Ancasti

