06/03/2026

Fiambalá: normalizan el tránsito en la Ruta 60

Tras varias horas de interrupción que afectaron la dinámica habitual de circulación, la Ruta Nacional 60 ha recuperado su operatividad plena. Vialidad Nacional emitió un informe oficial en el que comunica que el corte de tránsito que se mantenía en el acceso a la localidad de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, ha sido levantado, permitiendo que la movilidad en la zona vuelva a sus parámetros normales.

Estado de la infraestructura vial

El operativo de normalización fue confirmado por las autoridades competentes, quienes precisaron que los manifestantes que se encontraban en el lugar dieron por finalizada la medida de fuerza hace instantes. Con la liberación de la calzada, se han despejado las dificultades logísticas que enfrentaban los usuarios de esta importante arteria vial.

La situación actual en el acceso a la localidad de Fiambalá, sobre la Ruta Nacional 60, se encuentra totalmente normalizada tras el levantamiento de la medida. Vialidad Nacional, como organismo emisor de la información, ha garantizado que el tránsito fluye nuevamente sin restricciones. Con la culminación de esta protesta, los equipos técnicos y de seguridad vial instan a los conductores a circular con la precaución habitual por el sector, dado que la normalización del flujo vehicular suele conllevar un incremento momentáneo en la densidad de rodados tras el despeje de la ruta. /La Unión

