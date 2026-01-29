Filtraron la lista de famosos que participarán de Gran Hermano
El lunes 23 de febrero comienza Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y en LAM (América) dieron a conocer la lista de famosos que serían parte del reality.
Ángel de Brito le dio la palabra a Pilar Smith, quien hasta el año pasado fue parte del canal de las pelotas, por lo que tiene contactos dentro de la emisora.
«Después otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio“, indicó Smith, sobre, tal vez, el participante menos conocido entre los famosos.
En esa línea, la “angelita” agregó: “Después tenemos a Inés de Survivor. Se la vio por el canal haciendo la foto».
El último de los mediáticos confirmados hasta el momento es Emanuel Di Gioia, un ex Gran Hermano 2011, que tomó notoriedad tras una pelea con Jorge Rial, conductor del ciclo en ese entonces. /TN