| Blog | 29/01/2026 |

Filtraron la lista de famosos que participarán de Gran Hermano

El lunes 23 de febrero comienza Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y en LAM (América) dieron a conocer la lista de famosos que serían parte del reality.

Ángel de Brito le dio la palabra a Pilar Smith, quien hasta el año pasado fue parte del canal de las pelotas, por lo que tiene contactos dentro de la emisora.

“Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece“, indicó sobre la artista.
diva g
Luego, dio otro nombre: Alejandra Majluf. La actriz de cine, teatro y TV, que se hizo muy conocida sobre todo en los años 90 por su carisma y sentido del humor, ya se hizo las fotos que aparecerán en la promoción.
alejandra majluf
El nombre más resonante de todos hasta ahora es el de Kennys Palacios, amigo y peluquero de Wanda Nara, que aportará su toque picante y provocador.

«Después otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio“, indicó Smith, sobre, tal vez, el participante menos conocido entre los famosos.

En esa línea, la “angelita” agregó: “Después tenemos a Inés de Survivor. Se la vio por el canal haciendo la foto».

El último de los mediáticos confirmados hasta el momento es Emanuel Di Gioia, un ex Gran Hermano 2011, que tomó notoriedad tras una pelea con Jorge Rial, conductor del ciclo en ese entonces. /TN



