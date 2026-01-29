Nota Leída 131

29/01/2026

Filtraron la lista de famosos que participarán de Gran Hermano

El lunes 23 de febrero comienza Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y en LAM (América) dieron a conocer la lista de famosos que serían parte del reality.

Ángel de Brito le dio la palabra a Pilar Smith, quien hasta el año pasado fue parte del canal de las pelotas, por lo que tiene contactos dentro de la emisora.

“Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece“, indicó sobre la artista.

Luego, dio otro nombre: Alejandra Majluf. La actriz de cine, teatro y TV, que se hizo muy conocida sobre todo en los años 90 por su carisma y sentido del humor, ya se hizo las fotos que aparecerán en la promoción.