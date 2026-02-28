Nota Leída 92

27/02/2026

URGENTE

Finalmente el Gobierno acordó con la fuerza policial un Incremento salarial

Tras una jornada de diálogo, en Casa de Gobierno, entre autoridades del Ejecutivo provincial y la Jefatura de Policía, se dispuso una mejora salarial para todo el personal de las fuerzas de seguridad.

En uno de los puntos, se estableció un salario mínimo neto ley para el personal del Escalafón Seguridad de $1.200.000 a partir de la liquidación de haberes de marzo de 2026, y de $1.400.000 a partir de la liquidación correspondiente a julio de 2026.

También se definió que, a partir de enero de 2026, el punto índice se actualizará de manera bimestral y acumulativa conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General publicado por INDEC, aplicándose de la siguiente manera:

-Marzo 2026, con los índices de enero y febrero.

-Mayo 2026, con los índices de marzo y abril.

-Julio 2026, con los índices de mayo y junio.

-Septiembre 2026, con los índices de julio y agosto.

-Noviembre 2026, con los índices de septiembre y octubre.

-Enero 2027, con los índices de noviembre y diciembre de 2026.

Proyecto para personal retirado

Las partes se comprometieron a trabajar en un proyecto que permita que el personal retirado pueda, de manera voluntaria, brindar un servicio adicional específico.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial mantiene su compromiso de sostener el diálogo institucional y avanzar en mejoras progresivas para el personal de seguridad, garantizando previsibilidad salarial y fortalecimiento del sistema.

Participaron de la reunión el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el jefe de la Policía de la Provincia, Crio. Gral. Marcos Herrera; el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, entre otras autoridades.

