26/02/2026

Fuerte recorte del subsidio a la energía en Catamarca

La Empresa de Energía Catamarca Sapem (EC Sapem) informó que a partir del 1° de marzo, se aplicará un recorte significativo en los subsidios al consumo energético de los usuarios residenciales.

Según el cronograma fijado por la Secretaría de Energía de Nación, desde el domingo, el tope subsidiado será solo de 150 kWh para todos los hogares.

Hasta el sábado, 28 de febrero, el consumo subsidiado era mayor según la región:

Zona Muy Cálida de Catamarca: para los usuarios de los departamentos de La Paz, El Alto, Ancasti, Capayán y Valle Viejo alcanzaba los 550 kWh.

Viejo alcanzaba los 550 kWh. Zona Cálida: Paclín, Ambato, F.M. Esquiu, Capital y Santa Rosa , el subsidio alcanzaba los 370 kWh.

, el subsidio alcanzaba los 370 kWh. En el resto de los departamentos: Belén, Santa María, Pomán, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra, el subsidio cubría hasta los 300 kWh.

Con el nuevo esquema, todos los usuarios de Catamarca solo tendrán subsidiados los primeros 150 kWh de sus consumos; a partir de ahí, comenzarán a pagar la tarifa plena.

