19/02/2026

Fuerte sismo en mar argentino, al sur de Mar del Plata

Un sismo de 4,9 grados sorprendió este jueves a vecinos y turistas de Mar del Plata, generando momentos de incertidumbre en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento tuvo una intensidad calificada como débil, por lo que no se prevén mayores inconvenientes ni daños estructurales de consideración.

El temblor fue percibido en varios barrios y en la zona costera, donde algunas personas salieron momentáneamente a la vía pública ante la sorpresa. Sin embargo, hasta el momento no se reportaron heridos ni situaciones de emergencia vinculadas al evento.

Tiempo local: 2026-02-19 08:15:37 Tiempo GMT: 2026-02-19 11:15:37 Epicentro: 151 km al S de Mar del Plata; 160 km al SE de Necochea; 282 km al SE de Tandil -39.328 (lat) -57.183 (long) Magnitud: 4.9 Profundidad: 9 km

