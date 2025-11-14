14/11/2025 || Provinciales |
Fuerte sismo sacudió el oeste catamarqueño
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró durante la madrugada de este viernes un fuerte movimiento telúrico en el sector oeste de la provincia de Catamarca. El evento ocurrió a la 1,37 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 54 kilómetros al sudeste de Belén, 57 kilómetros al norte de Aimogasta y 66 kilómetros al sudoeste de Andalgalá.
Según el reporte oficial, el sismo alcanzó una magnitud de 3.7 en la escala de Richter y se originó a una profundidad de 170 kilómetros, características que suelen generar una perceptibilidad moderada en localidades cercanas, aunque sin provocar daños materiales.