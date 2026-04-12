Nota Leída 191

| Locales | 12/04/2026 |

Futbol Femenino: San Luis de Belén se consagró campeón del Torneo Provincial

San Luis de Belén se coronó campeón del Torneo Provincial tras vencer en una final repleta de tensión y paridad ante La Conty de Tinogasta. Luego de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario, el título se decidió mediante una ronda de penales, donde el equipo belicho demostró mayor efectividad y se alzó con la victoria por 5 a 4.

El encuentro se desarrolló con gran intensidad, pero ninguno de los dos equipos logró marcar durante los 90 minutos. Las defensas se mostraron sólidas y las oportunidades de gol fueron escasas, reflejando el equilibrio que se mantuvo a lo largo de todo el partido.

En la tanda de penales, San Luis de Belén evidenció una mayor precisión y calma en un momento crucial. Con ejecuciones efectivas, logró imponerse por la mínima diferencia, desatando así la celebración de sus jugadores y aficionados.

De este modo, el equipo de Belén se consolida como el mejor del certamen provincial, cerrando una destacada campaña y demostrando carácter en el partido más significativo del torneo. Por su parte, La Conty de Tinogasta dejó una impresión muy positiva a lo largo de la competencia, aunque no logró culminar con el título.

La final será recordada por su dramatismo y por la consagración de un equipo que supo sostenerse en los momentos decisivos para alcanzar la gloria.

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