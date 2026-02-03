Nota Leída 264

03/02/2026

Gabriela Sabatini visitó Tinogasta

| Provinciales |

La mejor jugadora argentina de tenis de todos los tiempos, Gabriela Sabatini, visitó la provincia de Catamarca.

La ganadora de 27 títulos individuales y 14 en dobles recorrió el departamento Tinogasta dónde disfrutó de las bellezas del lugar.

Gaby visitó las Dunas, la Ruta del Adobe y otros sitios turísticos.

La embajadora deportiva publicó en sus redes sociales las imágenes de su paso por tierras catamarqueñas, además de su estadía en San Juan y La Rioja. /Radio Valle Viejo