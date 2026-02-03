03/02/2026 || Provinciales |
Gabriela Sabatini visitó Tinogasta
La mejor jugadora argentina de tenis de todos los tiempos, Gabriela Sabatini, visitó la provincia de Catamarca.
La ganadora de 27 títulos individuales y 14 en dobles recorrió el departamento Tinogasta dónde disfrutó de las bellezas del lugar.
Gaby visitó las Dunas, la Ruta del Adobe y otros sitios turísticos.
La embajadora deportiva publicó en sus redes sociales las imágenes de su paso por tierras catamarqueñas, además de su estadía en San Juan y La Rioja. /Radio Valle Viejo