Nota Leída 153

06/02/2026

Gendarmes descubrieron 17 kilos de marihuana en un auto que se dirigía hacia Catamarca

| Provinciales |

El procedimiento se desarrolló en la localidad de Huacra, donde los funcionarios detectaron 17 paquetes con la droga cubiertos por una lona negra dentro del rodado que se dirigía hacia la provincia de Catamarca.

El conductor fue detenido.

Los efectivos de la Sección «Núcleo» dependiente del Escuadrón 71 «Aguilares», desplegados sobre la Ruta Nacional N° 38, dentro del Departamento de La Cocha, detuvieron la marcha de un automóvil que era conducido por un ciudadano mayor de edad de nacionalidad argentina, proveniente de San Miguel de Tucumán con destino a San Fernando del Valle de Catamarca.

Durante la inspección del rodado, los funcionarios constataron a simple vista en el baúl del vehículo un bulto cubierto en lona negra tipo arpillera, conteniendo varios paquetes que estaban cubiertos con grasa.

Ante esa situación, en presencia de testigos, contabilizaron 17 “ladrillos” que sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso total de 17 kilos con 861 gramos.

El Magistrado Interviniente ordenó el secuestro de la droga y del rodado. Además, dispuso la detención del involucrado.