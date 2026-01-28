Nota Leída 49

28/01/2026

Grave choque en la Ruta Nacional N°38

| Provinciales |

Este Miércoles, a las 11:00, en la Ruta Nacional N° 38, a unos 300 metros hacia el punto cardinal Norte del ingreso a la localidad de Capayán, Dpto. Homónimo, se registró un siniestro vial.

Silvia Lucía Salvatierra (64), circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., y por causas que se investigan, colisionó con una camioneta Renault Kangoo gris, conducida por Carlos Alberto Albarracín (70).

Como consecuencia del siniestro, ambas personas sufrieron lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del CAPS local, quienes trasladaron a la sexagenaria al Hospital San Juan Bautista de esta ciudad Capital, por lo que efectivos de la Seccional de Huillapima labraron las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.