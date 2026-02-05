Nota Leída 212
SANTA MARÍA

Grave vuelco de un automóvil

Un grave siniestro vial se registró en las primeras horas de este jueves en la ciudad de Santa María, sobre avenida Vicente Saadi, a metros de la intersección con avenida Perón.

 

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo perdió el control del rodado, volcó y quedó con sus ruedas hacia arriba sobre la calzada.

 

A raíz del impacto, el conductor sufrió diversas lesiones, por lo que fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al hospital local.



