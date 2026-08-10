Nota Leída 321

| La Región | 10/08/2026 |

Hallaron vasijas prehispánicas de hasta 1.000 años de antigüedad

Dos vasijas cerámicas prehispánicas, con una antigüedad estimada de entre 600 y 1.000 años, fueron halladas el viernes pasado durante trabajos de reparación de un camino en la banda este del distrito Choya, departamento Andalgalá. El descubrimiento se produjo mientras se realizaban tareas con maquinaria vial. Como consecuencia del movimiento de las máquinas, ambas piezas resultaron fracturadas.

Una de las vasijas corresponde al estilo Belén y presenta una decoración en rojo y negro, con motivos de víboras en espiral y guardas ajedrezadas. La segunda pieza es de mayor tamaño y posee una factura más sencilla.

El hallazgo fue advertido y comunicado por el vecino Ángel Flores, lo que permitió activar el procedimiento correspondiente para realizar el rescate arqueológico.

La recuperación de la mayor cantidad posible del patrimonio alterado estuvo a cargo de personal del Museo Arqueológico Provincial Samuel Alejandro Lafone Quevedo, con la colaboración de vecinos de la localidad y miembros del grupo Amigos del Museo.

De acuerdo con los especialistas, las piezas tendrían entre 600 y 1.000 años de antigüedad y estarían vinculadas con comunidades locales que desarrollaban actividades de agricultura y ganadería.

Tras el rescate, los materiales fueron trasladados al Museo Arqueológico Provincial, donde serán resguardados y sometidos a tareas de restauración y estudio. El análisis de las piezas permitirá aportar nuevas evidencias sobre la vida cotidiana y las prácticas culturales de las comunidades ancestrales que habitaron la región de Andalgalá. /El Ancasti

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