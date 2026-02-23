Hay alerta por tormentas eléctricas para hoy y mañana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas. En Catamarca, el mal tiempo afectará a todas las localidades del oeste provincial durante esta noche y la tarde y noche del martes.
Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.
Zonas afectadas
- Durante esta noche: Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, Tinogasta.
- Durante la tarde y noche del martes: Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta.
En las zonas cordilleranas, en los niveles más altos, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Recomendaciones
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución.
Las autoridades piden extremar los cuidados ante posibles anegamientos, caída de granizo y ráfagas intensas en las zonas alcanzadas por el alerta.
