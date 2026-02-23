Nota Leída 15

23/02/2026

Hay alerta por tormentas eléctricas para hoy y mañana

| Provinciales |

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas. En Catamarca, el mal tiempo afectará a todas las localidades del oeste provincial durante esta noche y la tarde y noche del martes.

Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Zonas afectadas

Durante esta noche: Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, Tinogasta.

Durante la tarde y noche del martes: Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta.

En las zonas cordilleranas, en los niveles más altos, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Recomendaciones

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución.

Las autoridades piden extremar los cuidados ante posibles anegamientos, caída de granizo y ráfagas intensas en las zonas alcanzadas por el alerta.

TEMAS: