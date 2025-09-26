Nota Leída 171

26/09/2025

Horóscopo de hoy viernes 26 de septiembre del 2025

Aries

| Blog |

Exigirá ser más correspondido en el amor. Verá aumentar sus finanzas. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Las piernas serán las zonas corporales más delicadas.

Tauro

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Sea precavido y asegure sus propiedades. Le vendría bien independizarse laboralmente. Procure no acumular tensiones.

Géminis

Momento excelente para el amor. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. No se preocupe por su salud, es muy buena.

Cáncer

Su vida sentimental estable. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Haga algo de ejercicio.

Leo

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. Cuidado con las transferencias. La impaciencia puede crearle problemas laborales. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Virgo

Salga de la rutina amorosa por la que atraviesa. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Actúe de mediador en los conflictos de sus compañeros. Una sesión de relajación le vendrá bien.

Libra

Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Tenga más paciencia con las premuras de sus jefes. Ponga interés sobre su aspecto físico, no se abandone.

Escorpio

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Día ideal para aumentar sus ganancias. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Físicamente, está en forma.

Sagitario

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Vuelva a ajustarse el cinturón. Buen día para hacer intercambios comerciales. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

Capricornio

Conocerá a alguien que, en un principio, no le caerá bien. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

Acuario

Los asuntos del corazón le sorprenderán gratamente. Tal vez un entendido en finanzas le haga cometer un error. El trabajo en equipo le enriquecerá. Flexibilice la espalda con ejercicios.

Piscis

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Sea generoso con el dinero, pero con cautela. Cuando se agobie, acuérdese de que el trabajo es salud. Se encuentra agotado, descanse más.