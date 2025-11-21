Nota Leída 244

21/11/2025

Horóscopo para este Viernes 21 de Noviembre

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Últimamente ha tenido muchos gastos, revise sus cuentas. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Coma mejor e intente dormir más.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Jornada especialmente agradable para los que tengan niños. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Romanticismo exacerbado con su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Controle su agresividad en el trabajo. Le falta energía, descanse un poco.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.