17/10/2025

Horóscopo para este Viernes 17 de Octubre

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: En cualquier plano que debas dar batalla saldrás airoso y satisfecho. Utiliza tu potencial.

Amor: Controla tus fantasías amorosas para que no caigas en una trampa de la que te será difícil salir. Los triángulos no son una buena idea.

Riqueza: Importantes contactos te favorecerán en actividades del orden comercial y económico. No los desaproveches.

Bienestar: Disfruta del viento, de la lluvia y las nubes, no esperes solo los días soleados. No podemos predecir el clima.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Sentirás que las cosas pasan porque tienen que pasar. Estarás sin incentivo alguno. Busca actividades que te hagan reencontrar contigo mismo.

Amor: Usa tu potencial creativo, descubrirás la variedad infinita de placeres para compartir que da la vida. No te limites en la búsqueda de tu media naranja.

Riqueza: El dinero viene y va, pero esta es una época en la que tendrás muchos gastos. Para no quedarte sin dinero deberás organizarte muy bien

Bienestar: Tratar de resolver todo por tu cuenta hará que nada lo hagas por completo. No vayas por medias tintas, pero deberás hacer frente de a una cosa por vez.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Debes encontrar tiempo para descansar. Es posible que tengas que cambiar tu rutina habitual para dar cabida a nuevos compromisos.

Amor: Sentirás que tus ánimos decaen. Recibirás gran ayuda de tu pareja, te enseñará a valorar las pequeñas cosas que te da la vida.

Riqueza: Prepárate para el caos. Habrá cien cambios sobre la marcha. Terminarás bastante confundido y agotado.

Bienestar: No reprimas tus dotes seductoras. Utilízalas como herramientas para lograr beneficiosas relaciones sociales. Muévete en ambientes diferentes.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Fija tus propias normas y adquiere independencia, pero no te muestres desafiante ante las leyes.

Amor: En la pareja cuídate de no caer en tu trampa, cuando menos lo esperes podrías quedar perdidamente enamorado de un furtivo amor.

Riqueza: No le cuentes a todos respecto de tus ingresos, la envidia es la moneda más corriente en el mundo de las finanzas.

Bienestar: Prepara una buena comida y tómate el tiempo necesario para agasajar a tu ser amado y a ti. Sorprendentes demostraciones de afecto.

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Demuestra lo que sientes. La sensibilidad nos hace más humanos y nos acerca a los demás.

Amor: Tu corazón volverá a vibrar de alegría tras ese llamado que nunca creías que recibirías. Aprovecha para ser feliz.

Riqueza: Nuevas perspectivas laborales o proyectos intelectuales tendrán una repercusión económica favorable. Deja de lado los miedos.

Bienestar: Tendencia a cerrarte en ti mismo. El cuerpo te pide tranquilidad. No comiences proyectos, intenta retomar una afición abandonada.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Estás en condiciones de comprender las necesidades de tu entorno y responder a sus requerimientos con acierto. Momento para cambios.

Amor: No tires tanto de la cuerda. Ponle otro ritmo a la relación y disfrutarás más de tu vida amorosa. Comparte momentos relajados.

Riqueza: Nada de correr si andas sobre suelo resbaladizo. Hoy toda prudencia será poca. No idealices nuevos planes de cambio.

Bienestar: No siempre los intereses de tu mente viven en armonía con los de tu cuerpo. Trata de cultivar ambas actividades equilibradamente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Pon cuidadosa atención a tus sueños, las estrellas te favorecen y recibirás un mensaje importante que encajará con tus deseos.

Amor: Dedica tiempo a tu pareja y comienza a compartir. La otra persona se entregará por completo, afianzando la relación.

Riqueza: Tu capacidad para relacionarte te convertirá en un negociador hábil. Recibirás el mayor de los beneficios en lo laboral.

Bienestar: Es hora de que te hagas cargo de tus desaciertos, basta de echarle la culpa de lo que te pasa a los demás. Sé responsable de tus elecciones de vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Desorientado, no sabes qué hacer ni qué camino tomar ante situaciones que te inquietan. Pide ayuda cuando corresponda.

Amor: Fusión. Eres algo reacio a los desbordes emotivos, pero lograrás sentir lo que tu pareja siente, piensa, desea y sueña.

Riqueza: Habrá ofertas confiables y otras no tanto, no te dejes tentar por las apariencias de un negocio. Asociarse es una buena idea.

Bienestar: Para un buen entendimiento mutuo, muéstrate interesado por la palabra ajena. Las dificultades quedarán superadas si sabes escuchar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Mal tiempo para encontrar las soluciones que hace tiempo buscas. Es hora de tomarte el día y disfrutar en soledad.

Amor: Siente el placer de vivir tiempos intensos donde la pasión atraviesa todos los niveles. Momento para jugar y disfrutar de a dos.

Riqueza: Bien informado. Actuarás en los negocios con inteligencia y estilo. No sólo harás dinero, sino que disfrutarás la vida.

Bienestar: El bienestar de la gente que está a tu cargo es importante, saca la cara por ellos, pero no te olvides de tu propio bienestar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Aumentan las presiones pero sigues con una sonrisa a flor de labios. Un amor pone alas a tu corazón y te hace soñar despierto.

Amor: Sea cual sea tu edad o estado civil, algo pasará en tu vida sentimental que dará por tierra con lo que has venido construyendo.

Riqueza: Sueles respetar a quienes dan órdenes, pero alguien bastante autoritario te tomará por sorpresa y se enfrentarán.

Bienestar: En tu avance ten el cuidado de captar buenos colaboradores. Busca la ayuda incondicional de quienes te quieren de verdad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Activo al máximo. Avances y retrocesos que te obligarán a afinar la puntería para no perder el equilibrio que has logrado.

Amor: Pondrás tus emociones en claro. Si logras revalorizar tu actual relación te sentirás pleno y harás felices a los tuyos.

Riqueza: Si estás con intenciones de establecer nuevas pautas de trabajo, hazlo pronto. Compañeros de tareas aceptarán tus iniciativas.

Bienestar: No permitas que te asusten con funestos vaticinios, en especial si tratan de alejarte de quienes amas. Lucha contra viejos prejuicios.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Tendrás suficiente amor y buenas perspectivas de dinero. Disfruta del momento por el que estás pasando. No desperdicies el tiempo.

Amor: Te encuentras proclive a sufrir decepciones amorosas que te depararán frustraciones. Enfrenta los hechos con valor y sabiduría.

Riqueza: Tendrás una actitud práctica hacia tu economía. Debes guardar cierta cautela ante posibles operaciones especulativas.

Bienestar: Tus dudas te desbordarán. Sé sincero, esto te permitirá esclarecer los equívocos que se presenten. Actúa más y piensa menos.