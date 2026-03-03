Nota Leída 124

03/03/2026

Horror en Misiones: un estudiante de 17 años se disparó en pleno recreo y está grave

| Nacionales |

El hecho ocurrió en una escuela técnica de Posadas frente a compañeros y docentes. El arma, un revólver calibre 22, pertenecía a su abuela. La Justicia investiga si fue un accidente o un intento de suicidio.

Un adolescente de 17 años se disparó en el pecho durante el recreo en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO, en Posadas, Misiones, y permanece internado en grave estado.

El impactante episodio ocurrió el lunes por la tarde y generó conmoción en toda la comunidad educativa, ya que todo sucedió frente a compañeros y docentes.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con los testimonios de alumnos que presenciaron la escena, el joven estaba manipulando un arma de fuego cuando, repentinamente, se produjo el disparo que lo hirió en el pecho.

En un primer momento, trascendió que podría tratarse de un arma de aire comprimido. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que se trataba de un revólver calibre 22.

Según informó el medio local Misiones Online, el arma pertenecía a su abuela y tenía ocho proyectiles en su interior.

Las autoridades del colegio dieron aviso inmediato al Centro Integral de Operaciones y solicitaron una ambulancia. El adolescente fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Estado de salud

El joven ingresó al centro de salud con un cuadro de shock hipovolémico producto de la importante pérdida de sangre.

El último parte médico indicó que presenta un neumotórax. Actualmente permanece internado en estado grave, aunque estable.

Investigación judicial

La Justicia intenta reconstruir con precisión cómo se desencadenó el episodio. Los investigadores buscan determinar si el disparo fue accidental mientras manipulaba el arma o si se trató de una decisión intencional.

También se analiza cómo el adolescente logró ingresar el arma al establecimiento educativo y si existió negligencia en la guarda del arma, que pertenecía a un familiar.

Suspensión de clases y contención

Ante la magnitud del hecho, las autoridades escolares confirmaron la suspensión de clases para este martes.

Desde el Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico informaron que se realizarán talleres de contención emocional para brindar asistencia a alumnos y docentes que presenciaron el incidente.

Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS) activó de inmediato los protocolos de intervención y acompañamiento profesional tanto para el estudiante y su familia como para la comunidad educativa.

Equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Consejo General de Educación comenzaron a trabajar en la institución desde las primeras horas posteriores al hecho.

TEMAS: