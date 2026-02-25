Nota Leída 45

EN BELÉN

Impulsan la instalación del «Guardián de las Alturas» a más de 1800 metros

La Cuna del Poncho se encamina a tener un nuevo ícono turístico y cultural. Se trata del proyecto «Guardián de las Alturas», una iniciativa ciudadana que nació el pasado 19 de diciembre de la mano del grupo Amigos de la Montaña, integrado por Damián Diaz, Ignacio Morales y Leonardo Ballhorst.

El objetivo es ambicioso: instalar una imponente escultura de un puma en el mirador de la ciudad, superando los 1800 metros sobre el nivel del mar.

La obra lleva la firma del reconocido artista local Nerio Casimiro, quien será el encargado de darle vida a la figura del felino que custodiará la ciudad desde las alturas.

200 kg de cemento y luz solar

En la jornada del se trasladó 200 kilos de cemento para iniciar la construcción de la base. Una vez finalizada, se procederá a la colocación de la escultura del puma, la instalación de cartelería informativa y el montaje de iluminación solar para que la imagen sea visible durante la noche.

En este orden destacaron que “tuvimos la increíble colaboración de la escuela de vóley del club Peñarol, dirigida por los profesores Roberto Palavecino y Samuel Torres, junto a 40 alumnos de distintas categorías. Juntos, transportaron alrededor de 200 kg de cemento, no solo sumándose a nuestra campaña, sino utilizándolo también como un método de preparación física en su camino hacia la temporada 2026. ¡Queremos agradecer a todos por su dedicación y esfuerzo, cada aporte nos acerca más a nuestro objetivo! ¡Gracias por acompañarnos en este emocionante proyecto!” indicaron.

Cómo colaborar

Para hacer realidad este nuevo hito que busca fomentar el turismo y el deporte, los organizadores lanzaron una campaña para cubrir los costos de mano de obra, estimados en $2.200.000.

Quienes deseen realizar su aporte, pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Titular: Damian Eduardo Diaz

Alias: MIRADORDELPUMA

CBU: 0110158030015803243397

