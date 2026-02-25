Nota Leída 66

25/02/2026

Corral Quemado

Imputaron a un hombre por lesiones graves luego de un partido de fútbol

La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Florencia Reartes Sesto, imputó e indagó a un masculino de apellido Aybar por el delito de lesiones graves, en perjuicio del hombre Araya, quien permanece internado en el Hospital San Juan Bautista de esta Capital. En el marco de la Investigación Penal Preparatoria, la fiscal cuenta con actuaciones policiales iniciales, testimonios e informe médico preliminar, entre otros elementos probatorios.

El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2026. Con los primeros informes incorporados a la causa, la fiscal ordenó la detención del sindicado, quien se presentó el lunes en la sede de la Comisaría de Corral Quemado, donde quedó detenido. Fue indagado en la jornada de ayer. Durante la audiencia de indagatoria, Aybar se abstuvo de declarar, asistido por el Defensor Oficial Sebastián Vergara Duvoux. Finalizado el acto procesal, la fiscal solicitó la planilla de antecedentes a fin de avanzar con las medidas procesales correspondientes.

El hecho

De acuerdo con la imputación fiscal y el cúmulo probatorio reunido hasta el momento, el hecho ocurrió el 14 de febrero de 2026, alrededor de las 21:30, en el Club River de la localidad de Corral Quemado, departamento Belén, cuando finalizaban partidos de fútbol. En ese contexto, tras un intercambio de palabras entre Araya y Aybar, este último le habría propinado un golpe de puño en el rostro, provocando su caída al suelo. Luego, mientras la víctima permanecía tendida, le habría aplicado patadas en distintas partes del cuerpo. La agresión cesó por la intervención de un tercero que logró separarlos.

Como consecuencia del ataque, Araya sufrió lesiones de consideración en el cuerpo y el rostro, incluida fractura de mandíbula, quedando inconsciente en el lugar. Tras ser asistido en la localidad, fue trasladado y permanece internado en el Hospital San Juan Bautista, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. /El Ancasti

