31/08/2025

Incendio en un boliche de La Rioja

Momentos de nerviosismo se vivieron esta madrugada en el local bailable Space en la capital de La Rioja.

El lugar se hallaba colmado de personas cuando una falla eléctrica los equipos instalados en el escenario comenzaron prenderse fuego, provocando alarma entre los presentes.

De inmediato, personal de seguridad inició el operativo de desalojo del boliche hasta el arribo de los Bomberos que, rápidamente, lograron controlar el siniestro que provocó algunos daños materiales.

Las primeras informaciones indican que no hubo que lamentar ningún herido.. En tanto, peritos trabajan para determinar las causas del hecho.

Gentileza Radio Valle Viejo