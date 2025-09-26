Nota Leída 138

Indagaron a ciudadano chino imputado por abuso sexual

| Provinciales |

El fiscal de instrucción en comisión de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, indagó hoy a Huang Sencai, ciudadano de nacionalidad china imputado en una causa por abuso sexual. La audiencia contó con la participación de una intérprete designada, la perito intérprete Zhuang Zhongzhu, quien ofició como traductora en idioma chino mandarín–castellano, a fin de garantizar la correcta asistencia en el proceso.

El imputado está acusado de los delitos de “Abuso Sexual Simple Calificado por el Grave Daño en la Salud Mental de la Víctima, Hecho Nominado Primero” y “Abuso Sexual Simple Calificado por el Grave Daño en la Salud Mental de la Víctima, en Grado de Tentativa, Hecho Nominado Segundo”, ambos en concurso real. Representado por un abogado particular, el hombre decidió prestar declaración sobre los hechos.

La investigación

La causa se inició a partir de una denuncia radicada a principios de julio en la Comisaría Departamental de Fiambalá, donde la víctima manifestó que el hecho habría ocurrido en su lugar de trabajo, identificando como presunto autor a un compañero. En ese marco, la Fiscalía activó el Protocolo de Abuso Sexual, dispuso medidas de protección para la víctima y ordenó pericias psicológicas, además de la intervención de áreas especializadas.

Medidas restrictivas

El imputado permanece en libertad bajo cumplimiento de medidas restrictivas, que incluyen: constituir domicilio y número telefónico en autos, sin posibilidad de modificarlos sin previo aviso a la Fiscalía; retención preventiva del pasaporte, que solo podrá ser restituido previa solicitud fundada; y abstenerse de realizar actos que obstaculicen la investigación penal preparatoria.

También, prohibición de todo tipo de contacto con la denunciante y su familia, ya sea de manera directa, indirecta, telefónica, por mensajería de texto, aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, etc.) o redes sociales (Facebook, entre otras). En la vía pública, deberá preservar una distancia no inferior a 100 metros.

El acusado, además, debe concurrir todos los domingos, a las 9 horas, a la Comisaría de Fiambalá para rubricar planilla de control, durante un plazo de 4 meses, a fin de corroborar su arraigo en la jurisdicción. A tales efectos, se libró oficio al jefe de la comisaría de Fiambalá, requiriendo disponer los recursos humanos y materiales necesarios para notificar al imputado sobre las medidas de restricción, las cuales deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de promover investigación por Desobediencia Judicial./ElAncasti