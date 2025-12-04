Nota Leída 455

04/12/2025

Informe del Ingreso de peregrinos al Valle Central

En el marco de las Fiestas Marianas 2.025 y conforme el relevamiento realizado por personal policial que presta servicio en los distintos puestos camineros, desde el día 29 de noviembre hasta las 13:30 horas de hoy, ingresaron al Valle Central 4.572 vehículos y 15.106 peregrinos.

El mayor número registrado, corresponde a los Puestos Camineros El Portezuelo y de Nueva Coneta, y son personas que provienen desde la Provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja.