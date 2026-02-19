Nota Leída 38

Inició el paro general en todo el País

Desde las cero horas de este jueves, comenzó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo en rechazo a la ley de reforma laboral que será debatida hoy en Diputados.

En Catamarca no habrá transporte público de pasajeros ni actividad bancaria. Además, los distintos gremios docentes expresaron su adhesión a la protesta, a la que también se suman los sindicatos que nuclea al personal de la UNCa

También ATE, UPCN, Sindicato de Trabajadores Viales, SOEM, ATSA, Centro de Empleados de Comercio,, Telecomunicaciones, entre otras entidades sindicales, se pliegan a la huelga.

En tanto, desde las 9:00 Jubilados Autoconvocados, SUTEPA PAMI, CTA y organizaciones sociales y de izquierda se movilizarán en Plaza 25 de Mayo en rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei.