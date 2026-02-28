Nota Leída 79

28/02/2026

Intendente de Londres se reunió con directivos de instituciones educativas

| Locales |

El Sr. Intendente mantuvo una reunión de trabajo con los directivos de todas las instituciones educativas del medio, con el objetivo de aunar criterios y coordinar acciones para el presente ciclo lectivo.

Durante el encuentro se abordaron las principales inquietudes, necesidades y proyectos de cada establecimiento, generando un espacio de diálogo y trabajo conjunto. En este marco, el Municipio reafirmó su compromiso con la educación, poniéndose a disposición para acompañar las distintas iniciativas y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado local y la comunidad educativa.

Desde la gestión municipal se destacó la importancia de sostener una comunicación permanente que permita dar respuestas concretas y trabajar de manera coordinada en beneficio de estudiantes, docentes y familias. /Prensa Municipalidad de Londres

TEMAS: