Intendente de Londres se reunió con directivos de instituciones educativas
El Sr. Intendente mantuvo una reunión de trabajo con los directivos de todas las instituciones educativas del medio, con el objetivo de aunar criterios y coordinar acciones para el presente ciclo lectivo.
Durante el encuentro se abordaron las principales inquietudes, necesidades y proyectos de cada establecimiento, generando un espacio de diálogo y trabajo conjunto. En este marco, el Municipio reafirmó su compromiso con la educación, poniéndose a disposición para acompañar las distintas iniciativas y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado local y la comunidad educativa.
Desde la gestión municipal se destacó la importancia de sostener una comunicación permanente que permita dar respuestas concretas y trabajar de manera coordinada en beneficio de estudiantes, docentes y familias. /Prensa Municipalidad de LondresTEMAS: Educación, LONDRES, MUNICIPALIDAD DE LONDRES