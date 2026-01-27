27/01/2026 || Provinciales |
FIAMBALÁ
Intendente en la mira: piden información sobre los Fondos Fiduciarios
Vecinos de Fiambalá piden detalles sobre el manejo de los Fondos Fiduciarios Mineros que recibe el municipio de Fiambalá.
Presentaron una carta al intendente Raúl Úsqueda solicitando información sobre:
– Monto total acumulado y aportes de LIEX.
– Actas del Comité de Administración.
– Plan de obras y proyectos aprobados (2025-2026).
– Criterios de prioridad para selección de obras.
De no recibir respuesta, se movilizarán el 29 de enero a las 10hs frente al municipio. Basan su pedido en la Ley N° 27.275 y el derecho a peticionar a las autoridades.
Cabe mencionar que, el Intendente Úsqueda, se encuentra actualmente en Dubái.