Nota Leída 67

09/02/2026

Investigan una muerte en zona minera de la Puna y apuntan a un posible ataque de puma

| Nacionales |

La Justicia investiga un trágico episodio ocurrido en plena Puna salteña, donde fue hallado sin vida un trabajador minero que permanecía desaparecido desde el viernes.

El cuerpo fue encontrado en cercanías del Cerro Grande, a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, luego de que se iniciara un operativo de búsqueda ante la falta de contacto con el empleado. Durante el procedimiento, personal que participaba del rastrillaje advirtió la presencia de un puma en el lugar, que se dio a la fuga al detectar la llegada de los rescatistas.

De acuerdo con la información que trascendió, el cadáver presentaba mordeduras compatibles con las de un felino, lo que abrió una línea de investigación vinculada a un posible ataque animal. No obstante, una de las principales hipótesis que maneja la Justicia indica que la víctima podría haber sufrido previamente una descompensación que habría provocado su muerte, y que el ataque del puma se habría producido con posterioridad.

A raíz del hecho, se dispuso la suspensión de las actividades en la zona de operación de la minera POSCO. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

TEMAS RELACIONADOS: