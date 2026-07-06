Nota Leída 264

| Provinciales | 06/07/2026 |

Jalil anunció un bono extraordinario de $200.000

El gobernador Raúl Jalil anunció este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario, por única vez, de $200.000 destinado a los beneficiarios de las becas Catamarca Incluye (categoría general) y del Plan Arraigo.

Según confirmó el mandatario, el beneficio será abonado el próximo 15 de julio y alcanzará a todos los integrantes de ambos programas provinciales.

Jalil explicó que la medida busca brindar un respaldo económico a quienes forman parte de estas iniciativas, en el marco de las políticas de acompañamiento impulsadas por el Gobierno provincial.

«El pago se hará efectivo el próximo 15 de julio y alcanzará a quienes forman parte de estos programas provinciales, como una medida de acompañamiento económico que fortalece el esfuerzo de miles de catamarqueños», expresó el gobernador al realizar el anuncio.

Con esta decisión, la Provincia otorgará un refuerzo económico extraordinario a los becados que integran los programas Catamarca Incluye y Plan Arraigo, con el objetivo de contribuir a aliviar el impacto de la situación económica.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA