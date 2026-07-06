Nota Leída 263

| La Región | 06/07/2026 |

Secuestraron ocho vehículos durante controles en Santa María y Belén

Efectivos de la Policía de la Provincia desplegaron ayer una serie de controles vehiculares, patrullajes preventivos e identificación de personas en diferentes localidades de los departamentos Santa María y Belén. El dispositivo de seguridad pública, orientado a la prevención del delito y a la regularización vial en los valles, culminó con el secuestro de un automóvil y siete motocicletas.

Los procedimientos se ejecutaron en puntos estratégicos y accesos viales clave del interior. Estuvieron a cargo de numerarios de la Comisaría de San José, de la Jefatura Departamental Santa María y del personal policial de la Unidad Regional N° 3, con asiento en la ciudad de Belén, quienes coordinaron los puestos de verificación y de documentación de rodados.

Al finalizar las inspecciones generales, las fuerzas de seguridad retuvieron un automóvil y siete motos de distintas marcas y cilindradas. Los conductores de los rodados incurrieron en faltas graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Luego de labrar las actas de infracción, trasladaron todos los vehículos secuestrados hacia los corralones municipales.

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