Nota Leída 239

| Provinciales | 06/07/2026 |

Violento choque

Una camioneta colisionó fuertemente en el acceso a la localidad. Las autoridades solicitan máxima precaución al transitar por la zona.

Un nuevo siniestro vial generado por la presencia de animales sueltos en la calzada se registró en el interior provincial, dejando como saldo importantes daños materiales en el vehículo involucrado.

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 64, precisamente en el acceso a la localidad de Los Altos. Según las primeras informaciones, el conductor de una camioneta no pudo esquivar a un animal que se cruzó de manera imprevista en el camino, lo que provocó un fuerte impacto frontal. La parte delantera del rodado quedó completamente destruida.

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