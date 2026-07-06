Nota Leída 386

| Provinciales | 06/07/2026 |

Lo encontraron sin vida

Un profundo pesar causó el fallecimiento de Gustavo Alejandro Caravajal Tito, un hombre de 34 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida la tarde de ayer en su residencia particular, ubicada en el barrio Nueva Catamarca.

Según las primeras precisiones del caso, el hombre había compartido la mañana con sus familiares cuando manifestó sentirse mal y sufrir una descompensación. Ante este cuadro, decidió recostarse para descansar. Sin embargo, alrededor de las 17:00 horas, sus allegados advirtieron que el ciudadano ya no reaccionaba a los estímulos.

De inmediato se dio aviso al SAME. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar efectuadas por los profesionales médicos en el lugar, se constató el deceso y se procedió a dar intervención inmediata a las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 1, actualmente de turno y subrogada por la Dra. Yésica Miranda. La magistrada dispuso que el personal de la Unidad Judicial N° 9 se constituyera en la vivienda para labrar las actuaciones de rigor correspondientes.

Tras el examen preliminar del cuerpo por parte del médico del CIF, y al no poder determinarse con exactitud la causa clínica del deceso, la fiscal ordenó el traslado del cuerpo para la realización de una operación de autopsia. La misma inició hoy a las 10:00 de la mañana en la morgue del Cementerio Municipal.

Trascendió que la familia de la víctima notificó al personal judicial que padecía una patología previa de hígado graso, condición médica que no se descarta pueda haber sido el desencadenante de la descompensación fatal.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que, en primera instancia, se descartaron signos de violencia tanto en el inmueble donde fue hallado como en el examen macroscópico del cuerpo de la víctima.

Se aguardan los resultados del informe forense definitivo para que la fiscal interviniente proceda con la entrega del cuerpo a sus familiares.

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