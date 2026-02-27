Nota Leída 23

27/02/2026

Jalil le bajó las expectativas al reclamo salarial de los gremios

| Provinciales |

El gobernador Raúl Jalil, durante su visita a Antofagasta de la Sierra para participar de la Feria de la Puna, se refirió al reclamo de aumento sueldo que piden los gremios estatales y educativos, y no sólo valoró la política salarial que lleva adelante la provincia, sino que adelantó que el aumento a conceder estará en torno a los índices de la inflación.

De esta manera, desestimó la posibilidad de otorgar una equiparación salarial superior a esos porcentajes oficiales, echando por tierra el reclamo de los gremios.

Al ser consultado sobre este tema, el gobernador fue contundente: «En Catamarca los sueldos de los IES son prácticamente un porcentaje muy importante comparado al sueldo de los empleados universitarios, esto no es un pretexto, pero si es saber y entender que Catamarca viene con una muy buena política salarial a nivel nacional. Tampoco podemos tomar decisiones salariales, esto lo hemos hablado y los intendentes también lo han pedido, por fuera de la pauta salarial».

Y agregó: «Nosotros en los últimos meses, y es de público conocimiento, la recaudación de enero de este año, comparada con la de enero del año pasado, ha caído un 7% y nosotros hemos mantenido la cláusula bimestral manteniendo la inflación; creo que es un buen arreglo y espero que en la reunión de mañana se lo acepte», reclamó.

Otros temas

Respecto al cierre de la fábrica NEBA que dejó 56 operarios en la calle, el Gobernador aseguró que el gobierno acompañó a la empresa para completar el 100% de indemnización; y anticipó que firmará un decreto para elevar a $240.000 la ayuda por trabajador a las empresas textiles. «Hay una transformación de las políticas nacionales, que nosotros estamos atenuando. Por eso estamos firmando un decreto estos días para llevar a 240 mil pesos la ayuda a las empresas textiles».

En otra parte del diálogo con la prensa, Jalil confirmó que en marzo acompañará al presidente Javier Milei a Nueva York en misión comercial junto a otros gobernadores principalmente de la mesa del litio y la mesa del cobre, y en ese sentido, le restó importancia a los cuestionamientos por su cercanía con el mandatario libertario.

«Nosotros primero hemos ganado la elección con el Frente por la Patria, después definida la elección, nosotros tenemos que gobernar, pagar sueldos, gestionar y en ese sentido tenemos que entender que las elecciones han pasado, y que tenemos que buscar los consensos necesarios. Yo trabajo con el intendente de Londres, que es de un partido vecinal, con el intendente de Andalgalá que es del partido radical, el de Fiambalá también, y hay que aprender que una vez que las elecciones terminan, hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y en esto momento, de los catamarqueños».

TEMAS: