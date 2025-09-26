Nota Leída 132

26/09/2025

Jesús María 2026 confirmó su grilla

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María se preparó para un hito en su historia. La 60ª edición del evento, que se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026, llegó en uno de los mejores momentos para el icónico evento, que en su última edición había logrado un récord de entradas vendidas.

En ese marco, la organización del festival confirmó el esperado line-up de artistas que subirían al escenario del Anfiteatro José Hernández. La grilla, que sorprendió por la gran diversidad de géneros, incluyó a figuras de la música tradicional, como el folklore y el pop, y sumó a artistas de cuarteto, cumbia y hasta trap, una clara apuesta por la renovación.

La grilla completa del Festival de Jesús María 2026

La lista de artistas, que ha generado una gran expectativa en los seguidores del festival, incluyó a los nombres más importantes de la música popular argentina. Entre ellos, brillaron figuras de la talla de Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Soledad, quienes han sido figuras clave en la historia del festival.

Sin embargo, el anuncio más comentado ha sido la confirmación de artistas que representaron una renovación para el festival. La grilla de Jesús María incluyó por primera vez a Cazzu, la reina del trap. La música urbana se unió a la lista, en la que también se incluyó a exponentes de la cumbia y el cuarteto, como Ke Personajes, La K’onga, Los Palmeras, Damián Córdoba y Ulises Bueno.

La inclusión de estos artistas demostró la intención del festival de ampliar su alcance y atraer a un público más diverso, sin dejar de lado sus raíces. El line-up ha sido una mezcla de tradición y modernidad, con la presencia de artistas como El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Dúo Coplanacu y Jairo, quienes son parte del ADN del evento.