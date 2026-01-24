Nota Leída 305

24/01/2026

TINOGASTA

Joven resultó lesionado en un vuelco

En la noche del jueves, alrededor de las 23:00 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 34, a unos cinco kilómetros del ingreso a la localidad de Medanitos, departamento Tinogasta.

Por causas que son materia de investigación, Facundo Daniel Cardozo (25), quien circulaba a bordo de un automóvil Toyota Etios de color blanco, perdió el control del rodado y terminó volcando a un costado de la calzada.

A raíz del hecho, el joven sufrió lesiones que motivaron la intervención de profesionales médicos del Hospital “Dr. Luis Agote” de la localidad de Fiambalá, quienes le brindaron la asistencia correspondiente.

En el lugar trabajó personal de la Seccional Fiambalá, que labró las actuaciones de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, mientras se avanzan con las pericias para determinar las circunstancias del accidente.