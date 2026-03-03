Nota Leída 66

03/03/2026

La AFA ratificó el paro y suspendió la fecha del fin de semana

En una decisión que altera por completo el calendario deportivo nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó la medida de fuerza y confirmó que no habrá actividad este fin de semana. La determinación implica la suspensión directa de la jornada N° 9 del Torneo Apertura, la cual deberá ser reprogramada íntegramente debido a la vigencia del paro que paraliza las canchas de todo el país.

El rompecabezas de la reprogramación

Tras la confirmación de la suspensión, las autoridades de la calle Viamonte ya trabajan en la ingeniería del calendario para ubicar los encuentros postergados. La paralización de la novena fecha obliga a buscar huecos en una agenda ajustada, surgiendo hasta el momento dos alternativas principales para la disputa de los partidos pendientes.

Los datos técnicos sobre las posibles fechas en evaluación son:

Miércoles 18 de marzo: Primera opción en estudio para recuperar la jornada perdida.

Primera opción en estudio para recuperar la jornada perdida. Miércoles 22 de abril: Segunda alternativa en caso de que la primera no resulte viable por compromisos previos.

Estas opciones deberán ser definidas y oficializadas en los próximos días por el Comité Ejecutivo de la entidad.

El regreso a las canchas

A pesar de la incertidumbre que genera la medida de fuerza actual, la AFA ya ha trazado una hoja de ruta para el retorno de la competencia. De no mediar nuevos inconvenientes, el campeonato local retomará su actividad normal el martes 10 de marzo.

Dicho regreso no será con los partidos suspendidos este fin de semana, sino con el inicio formal de la fecha 10, permitiendo así que el calendario oficial continúe su curso cronológico mientras se resuelve la ubicación definitiva de los encuentros de la novena jornada. Con este anuncio, el fútbol argentino se prepara para un breve paréntesis antes de reanudar su marcha hacia la definición del torneo.

