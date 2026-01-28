Nota Leída 92

28/01/2026

SALUD

La gripe H3N2 será tratada como cualquier otra influenza

| Provinciales |

Luego de los 2 casos confirmados de gripe H3N2 conocida como súper gripe, desde el Ministerio de Salud indicaron que se trata de una gripe contagiosa pero no mortal, pidieron a la población no alarmarse y en todo caso ocuparse de tener las vacunas al día. Al respecto, la Dra. Ana Laura López, directora provincial de Epidemiología, resaltó que ambos pacientes contagiados por la súper gripe H3N2 ya fueron dados de alta.

Por su parte, la Dra. Verónica Di Giovanni, referente de vigilancia epidemiológica, remarcó que “el virus tiene una apariencia que, de vez en cuando muta y cambia una característica, lo que ocasiona que al sistema inmunológico le cueste más reconocerlo. En este caso, esto hace que sea un poco más contagioso, porque puede despistar un poco más al sistema inmunológico”.

Además, recalcó que “no debe haber pánico, sí una ocupación, en caso de tener síntomas respiratorios se debe concurrir al médico, no deambular, si debo salir, hacerlo con barbijo y si tengo familiares o allegados con factores de riesgo, mantenerse alejado”.

Con respecto a las muestras, la Dra. Verónica Campi, directora provincial de Laboratorio, informó que “la semana pasada tuvimos un caso más, que ya se envió la muestra para su evaluación en el Instituto Malbrán. Como venimos trabajando hace varios años en la vigilancia epidemiológica de estos virus respiratorios, una vez que recibimos las muestras las evaluamos, caracterizamos de acuerdo a qué tipos de virus tenemos circulando y derivamos las muestras positivas para que el Instituto Malbrán haga una secuenciación completa y saber si se trata de una nueva variante o no”.

Sobre la vacunación, López indicó que “se continúa colocando la cepa 2025 hasta el 30 de enero, que cubre hasta un 60% al virus H3N2, y luego empezará la campaña 2026. Lo importante es que si se vacunaron en 2025 tienen inmunidad hasta que llegue la nueva vacuna. Si no se vacunó y tiene algún factor de riesgo, puede hacerlo hasta el 30 de enero en todos los vacunatorios de la provincia”.

Por último, Di Giovanni aclaró que se hisopa a “todas las personas en internación, y en ambulatorio se debe recurrir al médico y solamente se está hisopando a personas con factores de riesgo y, eventualmente, personas sin factores de riesgo con antecedente de viaje a lugares donde circula el virus”.

Los grupos de riesgo son

– Personas mayores de 65 años.

– Niños y niñas de 0 a 24 meses.

– Personas embarazadas.

– Pacientes inmunodeprimidos.

– Personas con enfermedades crónicas (cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad renal, trasplantados).

– Trabajadores de la salud.

Recomendaciones

– Mantener completos los esquemas de vacunación contra Influenza (gripe), en menores de 2 años, mayores de 65 años y grupos de riesgo.

– Ventilar adecuadamente los ambientes, evitando los cambios bruscos de temperatura.

– Adecuada higiene de manos.

– Cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser y estornudar.

– Descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos.

– No compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios.

– Si se presentan síntomas utilizar barbijo y evitar el contacto con personas que integran los grupos de riesgo.

Fuente: El Ancasti