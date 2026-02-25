Nota Leída 56

25/02/2026

La Liga Catamarqueña se suma a la suspensión de actividades dispuesta por la AFA

La Liga Catamarqueña de Fútbol anunció su adhesión a la resolución del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dispuso la suspensión de todas las actividades deportivas organizadas por la entidad madre y el Consejo Federal del Fútbol Argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.

De esta manera, no se disputarán encuentros en ninguna de las categorías durante esas fechas, en línea con la medida adoptada a nivel nacional.

Desde la entidad local señalaron que acompañan la decisión “en defensa de la institucionalidad y el desarrollo del fútbol”, sumándose así al paro dispuesto por la AFA. La suspensión impactará en el calendario previsto para el fútbol local, que deberá reprogramar los partidos correspondientes a esas jornadas.



