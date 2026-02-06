Nota Leída 134

06/02/2026

San Fernando del Valle

La lluvia trajo complicaciones

| Provinciales |

La última lluvia provocó diversas complicaciones para los catamarqueños. Hasta el momento, se reportaron anegamientos en calle Vicario Segura, y también en el Complejo Habitacional Valle Chico.

En Avenida América Latina (une las rotondas de Avenida México y la de Quebrada de Moreira), el asfalto colapsó, y el tránsito está cortado en media calzada.

También se registraron derrumbes en Cuesta El Portezuelo, y cortes de energía por fallas en líneas de media y baja tensión.