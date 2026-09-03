Nota Leída 259

| Provinciales | 03/09/2026 |

La Merced: Gendarmería secuestró más de 54 kilos de droga ocultos en peluches y detuvo a una pasajera

Una mujer de 26 años fue detenida e incomunicada luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran un cargamento de más de 54 kilos de marihuana y cocaína oculto en juguetes de peluche que transportaba a bordo de un colectivo de tour de compras.

El procedimiento se realizó este miércoles sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de La Merced, en el departamento Paclín.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 10, en el kilómetro 628, durante un control vehicular de rutina llevado adelante por personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 Catamarca, con el apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales y de la Unidad de Inteligencia Criminal.

Mientras inspeccionaban el ómnibus, que cubría el recorrido entre San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, y San Carlos, en Mendoza, los gendarmes detectaron que una de las pasajeras transportaba cuatro bultos que contenían juguetes de peluche. Al revisar el equipaje con mayor profundidad, encontraron en su interior paquetes rectangulares que ocultaban sustancias estupefacientes.

Peritos de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de orientación mediante Narcotest y el pesaje de la carga. El procedimiento permitió establecer el secuestro de 49,947 kilogramos de marihuana y 4,275 kilogramos de cocaína, además de los elementos utilizados para ocultar la droga y demás evidencias incorporadas a la investigación.

Tras el hallazgo intervino el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, con participación de la Fiscalía Federal, que ordenó el secuestro de la totalidad de la droga y dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.

Por disposición de la Justicia Federal, la mujer quedó detenida e incomunicada, acusada de presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino del cargamento.

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