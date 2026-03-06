Nota Leída 89

06/03/2026

La UNCA presentó un proyecto turístico para Antofagasta de la Sierra

Invitada por la municipalidad de Antofagasta de la Sierra, una comitiva de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) estuvo presente en la Feria de la Puna. Durante su participación se llevó a cabo un espacio de divulgación del proyecto de extensión “Turismo y naturaleza: Aporte geológico a la divulgación del entorno natural de la Puna catamarqueña”, y la promoción de las carreras que ofrece la unidad académica.

La delegación estuvo integrada por Elisa Acha y Victoria Arévalo, directora y co-directora del proyecto, respectivamente, junto a Fernando Coronel, responsable de departamento Tutorías de la unidad académica.

El principal objetivo de la visita de las representantes del proyecto fue presentar las propuestas de desarrollo turístico que se propicia llevar a cabo en la Puna catamarqueña.

Se planteó, también, informar a los asistentes sobre “la importancia del entorno natural y geológico de la zona, así como de la necesidad de capacitar, interactuar y retroalimentar con los actores locales en estos aspectos”. y que una formación adecuada de guías y prestadores de servicios turísticos “contribuirá a un turismo sostenible, que respete y valore el patrimonio natural y cultural de la región”.

Desde octubre del 2025 a febrero de este año el proyecto llevó a cabo capacitaciones internas para los integrantes del equipo, abordando temas como geoturismo, geodiversidad, turismo sostenible y patrimonio cultural.

“Estas capacitaciones sirvieron como base para profundizar en las próximas formaciones dirigidas a guías y prestadores de turismo local, así como a la comunidad en general interesada en esa temática, con el propósito de que adquieran un conocimiento más profundo sobre geología, geomorfología y el paisaje del entorno puneño”, comentaron las impulsoras de la iniciativa.

La evaluación de la intervención de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, a través de sus enviados, fue considerada “ampliamente positiva». Al respecto, hicieron notar que los participantes “mostraron un gran interés por las temáticas tratadas, reconociendo la importancia de contar con guías capacitados que puedan ofrecer información precisa y atractiva sobre la Puna catamarqueña”.

Además, según se informó desde la Facultad, las representantes del proyecto “recibieron comentarios constructivos que permitirán mejorar futuras capacitaciones y eventos entre la comunidad y la Universidad”.

Los integrantes del proyecto expresaron su “más sincero agradecimiento al municipio de Antofagasta de la Sierra por la cordial invitación a participar en la Feria de la Puna 2026. Su apertura y disposición para colaborar en iniciativas que promuevan el desarrollo turístico sostenible en la región son fundamentales”..

Asimismo, hicieron extensivo el agradecimiento a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas “por su invaluable apoyo y compromiso en hacer posible nuestra participación en el encuentro productivo y cultural más importante de la región puneña”. /El Ancasti

