27/01/2026

Le robaron la rueda de la moto a una cantante catamarqueña

La cantante e influencer catamarqueña, Dalma Robles, fue blanco de la inseguridad que ganó las calles catamarqueñas.

En pleno centro capitalino y a plena luz del día, delincuentes se robaron la rueda trasera de una Motomel Blitz, que se encontraba estacionada y tenía colocada una linga en la rueda delantera.

El hecho causó indignación, y la joven cantante debió pedir ayuda en sus redes sociales, para poder llevar el rodado hasta su domicilio.

Sin dudas, este robo perpetrado el pasado Lunes, en la intersección de las calles Maipú y Esquiú, no es un hecho aislado, sino que, denota la falta de presencia policial y prevención del delito en las calles.