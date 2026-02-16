Nota Leída 135

16/02/2026

Le secuestran el automóvil a un masculino en Puerta de Corral Quemado

En la Ruta Provincial N° 43, a la altura de la localidad de Puerta de Corral Quemado, Departamento Belén, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia procedieron a controlar un automóvil Ford Fiesta Max, de color negro, conducido por un hombre de 41 años de edad.

Cabe señalar, que esta persona habría sido sorprendida circulando en aparente estado de ebriedad, por lo que de inmediato le practicaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado positivo, en virtud de lo cual y luego de labrar el acta de infracción por una supuesta infracción a Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, el rodado quedó en calidad de secuestro en la dependencia policial local.

