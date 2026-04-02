Nota Leída 356

| Provinciales | 02/04/2026 |

Le secuestraron la moto a su hijo y armó un escándalo en la dependencia policial

En la madrugada de hoy, a las 02:50, en la esquina de la avenida Presidente Castillo y Padre Esquiú, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, efectivos del GAM-Pampa procedieron a la demora de un adolescente de 15 años de edad, quien al momento en que intentaban identificarlo en la denominada curva del “Coyuyo”, se habría dado a la fuga a bordo de una motocicleta, que quedó en calidad de secuestro.

Cabe hacer mención que, en la huida, el jovencito colisionó a una Honda Tornado 250 cc., en la que circulaban dos personas mayores de edad de ambos sexos, registrándose solo daños materiales, por lo que finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores hicieron lo propio con el progenitor del adolescente, un hombre de 40 años de edad, debido a que habría causado un desorden en la dependencia policial, en virtud de lo cual quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

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