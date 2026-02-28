Nota Leída 58

28/02/2026

Línea de transporte 25 de Agosto unirá Catamarca con Córdoba

| Actualidad |

La empresa de transporte 25 de Agosto anunció la puesta en funcionamiento de una nueva línea nacional que conectará Catamarca con la provincia de Córdoba a partir del próximo 2 de marzo. Según informaron desde la firma, el nuevo servicio forma parte de un proyecto que demandó tiempo de planificación, trabajo sostenido y distintas instancias de desarrollo hasta su concreción.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa representa un paso importante en su crecimiento y expansión, y destacaron que el avance fue posible gracias al acompañamiento y la confianza de quienes forman parte de su recorrido. La nueva conexión buscará fortalecer el vínculo entre ambas provincias mediante una alternativa de transporte que comenzará a operar en los próximos días.

