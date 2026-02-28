Línea de transporte 25 de Agosto unirá Catamarca con Córdoba
La empresa de transporte 25 de Agosto anunció la puesta en funcionamiento de una nueva línea nacional que conectará Catamarca con la provincia de Córdoba a partir del próximo 2 de marzo. Según informaron desde la firma, el nuevo servicio forma parte de un proyecto que demandó tiempo de planificación, trabajo sostenido y distintas instancias de desarrollo hasta su concreción.
Desde la empresa señalaron que la iniciativa representa un paso importante en su crecimiento y expansión, y destacaron que el avance fue posible gracias al acompañamiento y la confianza de quienes forman parte de su recorrido. La nueva conexión buscará fortalecer el vínculo entre ambas provincias mediante una alternativa de transporte que comenzará a operar en los próximos días.
TEMAS: TRANSPORTE