Nota Leída 68

05/02/2026

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán

| Nacionales |

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, propuso la eliminación total de las comunas rurales de la provincia, planteando que sean absorbidas por los municipios con el objetivo de optimizar recursos, reducir el gasto político y “terminar con el clientelismo”.

La iniciativa forma parte del plan de gobierno “Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos” y contempla un nuevo esquema territorial acompañado por un sistema de coparticipación automática y transparente, destinado a eliminar la discrecionalidad en la asignación de fondos y achicar la burocracia estatal.

Según explicó Catalán, lo que originalmente fue una herramienta de descentralización “terminó convirtiéndose en una estructura clientelar”, por lo que consideró necesario avanzar en una reforma que permita redireccionar los recursos hoy destinados al sostenimiento de estructuras políticas.

En ese sentido, sostuvo que la eliminación de las comunas permitiría destinar esos fondos directamente a obras de infraestructura y a la mejora de servicios esenciales, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

Finalmente, el dirigente remarcó que la propuesta apunta a una optimización integral de los recursos del Estado provincial, mediante la reducción del gasto político y el achicamiento de la estructura administrativa, orientando el presupuesto a soluciones concretas y eficientes.