Coudet arribó en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Madrid a las 19.09 de nuestro país. Aterrizó en el Aeropuerto Ministro Pistarini pocos minutos antes de las 4.30 y, tras decir sus primeras palabras como técnico de River ante los medios presentes en Ezeiza, se fue a descansar y a dejar sus pertenencias.

Aunque evitó dar demasiados detalles antes de la presentación oficial, el extécnico de Alavés, en una improvisada rueda, reconoció: «Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente. Fue un viaje largo, tengo que pasar por casa y voy para el Monumental».

Por la mañana partirá rumbo al Monumental, donde se reunirá con Stefano Di Carlo y su dirigencia para firmar su contrato hasta diciembre del 2027. Una vez hecho esto, se tomará las fotografías pertinentes e irá rumbo al Salón Auditorio, sitio donde brindará su primera conferencia de prensa a las 11.45.

Luego del almuerzo, el Chacho volverá hacia Ezeiza para hacerse cargo de su primera práctica como técnico del plantel profesional. La misma tendrá lugar a las 17 y se espera que antes del inicio de la misma, haya una charla de presentación entre el nuevo cuerpo técnico y los futbolistas.

Lo positivo para el Chacho es que tendrá una semana completa de trabajo con sus nuevos dirigidos, ya que este martes la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que se extenderá desde el jueves 5 de marzo hasta el domingo 8 e impedirá el normal desarrollo de la fecha 9, que se postergó para la primera semana de mayo.

Su debut será el próximo jueves 12 de marzo a las 21.30, día en el que River visitará a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.